Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 126,00 EUR. Bei 127,92 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,58 EUR. Bei 126,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 633.917 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,74 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,02 Prozent zulegen. Am 22.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 11,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 160,36 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,37 EUR gegenüber 11,23 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 76.198,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.07.2023 gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 31,54 EUR je Aktie.

