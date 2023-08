Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 114,40 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 114,40 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 114,42 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 114,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.371 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 1,36 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 155,73 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,48 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 80.059,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 25.10.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 31,94 EUR je Aktie.

