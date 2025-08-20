Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 100,90 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 100,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 100,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 269.966 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 21,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,45 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,36 EUR je Aktie belaufen.

