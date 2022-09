Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 146,50 EUR abwärts. Bei 143,56 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 145,40 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315.987 Stück gehandelt.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 29,69 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,56 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,52 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 211,47 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Das EPS lag bei 7,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.543,00 EUR – ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 34,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com