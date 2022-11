Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 139,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 139,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 398.693 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 28,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 120,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,00 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,51 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 70.712,00 EUR gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 33,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

