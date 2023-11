Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 107,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 107,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 107,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 123.485 Stück.

Am 03.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,25 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,60 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 7,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 78.845,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.712,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,63 EUR je Aktie aus.

