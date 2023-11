Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 107,18 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 107,18 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,72 EUR ab. Bei 108,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 376.002 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 33,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 97,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 142,60 EUR.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,76 EUR, nach 3,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78.845,00 EUR – ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,63 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

