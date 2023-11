Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 108,54 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 108,54 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 108,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.546 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 143,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,87 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,76 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 12.03.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,63 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

Trading Idee: Volkswagen mit Short-Signal

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt mittags nach