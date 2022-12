Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Plus

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 119,66 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 119,90 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,82 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 63.479 Aktien.

Am 19.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 195,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,68 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,57 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 28,84 EUR fest.

