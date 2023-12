Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 111,48 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 111,48 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 111,48 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300.583 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 22,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.845,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 70.712,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

