Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 107,94 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 107,94 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,54 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,50 EUR. Zuletzt wechselten 169.700 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 9,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 7,76 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 29,93 EUR je Aktie belaufen.

