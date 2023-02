Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 04:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 130,98 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 131,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,04 EUR. Bei 130,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 509.363 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 193,36 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,26 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 12.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 31,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

