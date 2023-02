Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 130,74 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 130,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 130,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.564 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 193,36 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 32,39 Prozent wieder erreichen. Am 22.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 112,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 172,31 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,36 EUR gegenüber 4,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 56.931,00 EUR eingefahren.

Am 14.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

