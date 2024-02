Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 122,52 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 122,52 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 123,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 737.844 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,88 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,89 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,40 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.712,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

