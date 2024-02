Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Donnerstagnachmittag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 123,36 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 123,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 123,52 EUR. Mit einem Wert von 120,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 1.135.460 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,76 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,89 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,40 EUR aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78.845,00 EUR im Vergleich zu 70.712,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 30,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels

Euro STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag fester