Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 117,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 117,12 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 116,94 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,22 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 26.190 Aktien.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 16,47 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,01 EUR, nach 8,76 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,10 EUR an.

Am 13.03.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 8,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 87.182,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.235,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 30,99 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

