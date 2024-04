Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 120,55 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 120,55 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 119,70 EUR. Mit einem Wert von 121,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 336.848 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 133,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 10,68 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,22 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 143,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 87,18 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 76,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,54 EUR je Aktie aus.

