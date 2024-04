Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 121,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 121,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 121,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.077 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,22 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 143,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,62 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87.182,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 76.235,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX notiert letztendlich im Minus