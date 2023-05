Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 120,20 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 121,00 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 119,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,20 EUR. Bisher wurden heute 244.424 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 160,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 6,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 164,73 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umsetzen können.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com