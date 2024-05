Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 117,35 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 117,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 116,80 EUR. Bei 118,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 395.542 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,42 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 12,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,18 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 147,11 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 8,40 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,97 Prozent auf 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 76,20 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 29,86 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

