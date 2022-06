Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 144,38 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 141,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 548.465 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,25 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 36,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,96 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 220,87 EUR.

Am 04.05.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.742,00 EUR – ein Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 28.07.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 33,67 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

