Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Mittwochvormittag ab

Um 22.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 143,08 EUR. Bei 143,08 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 144,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.167 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 23.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 131,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 8,97 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 33,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

