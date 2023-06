Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 123,60 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,90 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 409.783 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 153,74 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 19,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,71 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 8,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 11,23 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent auf 76.198,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,54 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

