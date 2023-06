Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 15:52 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 122,52 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 121,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 632.515 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2022 auf bis zu 153,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,48 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 8,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,36 EUR.

Am 04.05.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,23 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 76.198,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.742,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

