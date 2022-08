Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit Verlusten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 140,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 139,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 336.362 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 16,67 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 9,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 69.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 67.293,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 27.10.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,17 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

