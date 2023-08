Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 115,04 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 115,04 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 115,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.798 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 153,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 33,64 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 1,91 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 155,73 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 27.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 25.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 31,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

