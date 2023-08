Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag gesucht

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 114,64 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 114,64 EUR zu. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,48 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 292.715 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 153,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,57 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 155,73 EUR.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.059,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,94 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie wenig bewegt: Volkswagen beginnt Produktion von E-Limousine ID.7 in Emden - Bernstein senkt Kursziel

VW-Aktie schwächer: Volkswagen hat im Juli mehr Fahrzeuge abgesetzt - Absatzminus in China

E-Auto-Batterie von CATL soll 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten bringen