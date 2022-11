Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag kaum verändert

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 139,58 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 140,36 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 138,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 517.000 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 28,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 15,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 28.10.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 3,90 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 5,51 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 14.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 33,34 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com