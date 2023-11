Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 107,02 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 107,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 107,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 277.913 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 143,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 33,81 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,59 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 142,60 EUR.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umsetzen können.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,63 EUR fest.

