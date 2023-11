Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 107,30 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 107,30 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,62 EUR an. Bei 107,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.884 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,60 EUR.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 78.845,00 EUR gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 12.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 30,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

