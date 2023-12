Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 112,84 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 112,84 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,10 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120.118 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 78.845,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.712,00 EUR umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 29,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

