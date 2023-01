Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagmittag nordwärts

Um 12:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 124,40 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,76 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 125,40 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259.781 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 193,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 10,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,38 EUR an.

Am 28.10.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.712,00 EUR im Vergleich zu 56.931,00 EUR im Vorjahresquartal.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 29,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

