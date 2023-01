Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 125,64 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,40 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.513 Stück gehandelt.

Bei 193,36 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,02 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,38 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 29,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian leidet unter massiven Produktionsschwierigkeiten

VW-Aktie etwas tiefer: Volkswagen erwägt offenbar Kürzung von Betriebsratsgehältern

TRATON-Aktie steigt dennoch: VW-Nutzfahrzeugholding TRATON erhielt 2022 weniger Aufträge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com