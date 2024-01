Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Dienstagmittag

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 111,54 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 111,54 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 331.552 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,38 Prozent. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,29 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 29,93 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

