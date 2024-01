Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,6 Prozent auf 115,04 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,6 Prozent auf 115,04 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,12 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.163.609 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,20 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 26.10.2023. Mit einem Kursverlust von 14,96 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,90 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 7,76 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.712,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

