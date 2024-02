Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 123,26 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 123,26 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 123,80 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 364.457 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 143,20 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 13,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,83 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,89 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 138,40 EUR.

Am 25.10.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 78.845,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 70.712,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus