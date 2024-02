Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 123,14 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 123,14 EUR. Bei 123,30 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.096 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,29 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 25,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 8,76 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,89 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,40 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 13.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

