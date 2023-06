Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteidigt Stellung am Freitagmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 122,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 121,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 228.134 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 153,74 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 20,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,36 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 11,23 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent auf 76.198,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.742,00 EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 31,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

