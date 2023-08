Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 113,78 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 113,78 EUR abwärts. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,62 EUR nach. Bei 114,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 225.362 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,74 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 112,84 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 0,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 155,73 EUR aus.

Am 27.07.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80.059,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 25.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 31,94 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

