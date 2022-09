Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag Verlust reich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 141,00 EUR. Bei 140,50 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 147,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 811.873 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 208,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 32,33 Prozent Luft nach oben. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 16,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,47 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 9,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 69.543,00 EUR gegenüber 67.293,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

