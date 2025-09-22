Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Dienstagnachmittag

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 93,08 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 93,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,36 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 722.805 Stück gehandelt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,69 Prozent wieder erreichen. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,12 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,54 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

