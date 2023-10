Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 100,30 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 100,30 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 99,75 EUR. Bei 102,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.013.679 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2022 auf bis zu 144,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 44,55 Prozent Luft nach oben. Bei 99,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,20 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 27.07.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,42 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 80.059,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69.543,00 EUR umgesetzt.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 25.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 30,34 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

