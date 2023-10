Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Rot

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 100,68 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 100,68 EUR abwärts. Bei 100,22 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,80 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 53.275 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2022 auf bis zu 144,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 43,94 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 0,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,20 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80.059,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.543,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,12 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 25.10.2024.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 30,47 EUR je Aktie.

