Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag tiefer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 123,20 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 123,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 125,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 413.806 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 193,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 112,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 9,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 173,38 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 70.712,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 29,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

