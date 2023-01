Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 123,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 122,94 EUR. Bei 125,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 732.995 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 193,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,38 Prozent. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,02 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 173,38 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,36 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 70.712,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 29,87 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

NADSDAQ-Titel Tesla-Aktie: Irreführende Angaben zur Reichweite bescheren Tesla hohe Geldstrafe

Tesla-Konkurrent Rivian leidet unter massiven Produktionsschwierigkeiten

VW-Aktie etwas tiefer: Volkswagen erwägt offenbar Kürzung von Betriebsratsgehältern

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com