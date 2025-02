Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 100,95 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,15 EUR aus. Bei 100,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 379.828 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 27,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 28,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,47 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,71 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,47 Prozent zurück. Hier wurden 78,48 Mrd. EUR gegenüber 78,85 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Am 17.03.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

