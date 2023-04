Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Montagmittag fester

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 122,66 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 122,94 EUR. Bei 122,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213.656 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,70 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 166,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 8,62 EUR gegenüber 4,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,91 Prozent auf 76.235,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.931,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Spartrick: Mit E-Auto-Förderung fast kostenlos Tesla fahren

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: So bewerten Analysten die zahlreichen Preissenkungen bei Tesla

VW-Aktie fester: Volkswagen kann Absatz im März um ein Viertel steigern - Milliardeninvestition in Kanada

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com