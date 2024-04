Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 120,95 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 120,95 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,95 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,40 EUR. Zuletzt wechselten 30.491 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 133,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,31 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 19,12 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,40 EUR an.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,31 EUR gegenüber 8,62 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 87,18 Mrd. EUR gegenüber 76,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 30,47 EUR je Aktie belaufen.

