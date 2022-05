Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Nachmittag

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 24.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 146,14 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 145,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 378.143 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von 40,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 131,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 11,30 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 220,87 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 04.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,05 EUR gegenüber 6,45 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 62.376,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 62.742,00 EUR ausgewiesen.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 33,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

