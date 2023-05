Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag schwächer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 119,56 EUR. Bei 118,86 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 259.900 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 5,62 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 8,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 76.198,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.742,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 31,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

